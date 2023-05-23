Об инфляции и сближении с Китаем: главные заявления Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на Российско-китайском бизнес-форуме и рассказал об инфляции в РФ, углублении связей с Китаем и влиянии санкций. ТАСС собрало главные заявления Мишустина.

О сближении с Китаем

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Мишустин рассказал, что сейчас в России открываются новые возможности для расширения присутствия компаний КНР, а также для открытия российских производств в Китае.

Мишустин подчеркнул, что производства могут быть запущены в свободных экономических и специальных индустриальных зонах с развитой логистикой и различными преференциями для бизнеса.

Премьер также допустил, что Россия и Китай начнут обмениваться передовыми технологиями и совместно производить гражданские беспилотники и оборудование для нефтепереработки.

Одним из приоритетов российский премьер назвал расширение воздушного сообщения с Китаем.

Мишустин подчеркнул, что углубление взаимодействия РФ и Китая положительно повлияет на экономики обеих стран. Он отметил, что в России предоставляют большие возможности почти любому бизнесу и рады партнерам из дружественных стран, в том числе Китаю.

По его оценке, в 2023 году РФ и Китай достигнут товарооборота в 200 миллиардов долларов.

Об инфляции и безработице

Премьер рассказал, что в начале мае инфляция в России замедлилась до 2,3 процента годовых. Мишустин подчеркнул, что это минимальный показатель среди всех стран Европы.

Также Мишустин назвал рекордно низким уровень безработицы в РФ - сейчас она находится на уровне в 3,5 процента.

О санкциях

Мишустин подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением западных стран, но выстояла и продолжает развиваться.

«Его [давления - прим.ред.] целью было - сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию, ударить по уровню жизни простых граждан. Ничего из того, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло», - подчеркнул премьер.

Мишустин заявил, что российские банки, валютные и фондовые рынки работают в обычном режиме благодаря созданной в стране национальной платежной инфраструктуре.