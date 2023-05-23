Об инфляции и сближении с Китаем: главные заявления Мишустина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на Российско-китайском бизнес-форуме и рассказал об инфляции в РФ, углублении связей с Китаем и влиянии санкций. ТАСС собрало главные заявления Мишустина.
О сближении с Китаем
Мишустин рассказал, что сейчас в России открываются новые возможности для расширения присутствия компаний КНР, а также для открытия российских производств в Китае.
Мишустин подчеркнул, что производства могут быть запущены в свободных экономических и специальных индустриальных зонах с развитой логистикой и различными преференциями для бизнеса.
Премьер также допустил, что Россия и Китай начнут обмениваться передовыми технологиями и совместно производить гражданские беспилотники и оборудование для нефтепереработки.
Одним из приоритетов российский премьер назвал расширение воздушного сообщения с Китаем.
Мишустин подчеркнул, что углубление взаимодействия РФ и Китая положительно повлияет на экономики обеих стран. Он отметил, что в России предоставляют большие возможности почти любому бизнесу и рады партнерам из дружественных стран, в том числе Китаю.
По его оценке, в 2023 году РФ и Китай достигнут товарооборота в 200 миллиардов долларов.
Об инфляции и безработице
Премьер рассказал, что в начале мае инфляция в России замедлилась до 2,3 процента годовых. Мишустин подчеркнул, что это минимальный показатель среди всех стран Европы.
Также Мишустин назвал рекордно низким уровень безработицы в РФ - сейчас она находится на уровне в 3,5 процента.
О санкциях
Мишустин подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением западных стран, но выстояла и продолжает развиваться.
«Его [давления - прим.ред.] целью было - сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию, ударить по уровню жизни простых граждан. Ничего из того, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло», - подчеркнул премьер.
Мишустин заявил, что российские банки, валютные и фондовые рынки работают в обычном режиме благодаря созданной в стране национальной платежной инфраструктуре.
Он добавил, что некоторые показатели РФ не просто не просели, но выросли. К примеру, в 2022 году Россия достигла нового исторического максимума по сбору зерновых - 157 миллионов тонн, «значительно превзойдя даже достижения Советского Союза».