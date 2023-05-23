Молдавские фермеры устроили протест в Брюсселе из-за украинского зерна

Члены Ассоциации фермеров Молдавии, а также производители сельхозпродукции из Польши, Румынии, Словакии и Венгрии устроили акцию протеста в Брюсселе из-за обвала цен на рынке после волны дешевой продукции из Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на молдавскую ассоциацию «Сила фермеров».

Ранее в Еврокомиссии ввели меры в отношении импорта отдельных зерновых культур из Украины. Цель этих мер – устранение логистических трудностей, которые появились в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. После этого Молдавские фермеры также выступили с требованием как можно быстрее ввести аналогичные меры на территории их страны, на что глава минсельхоза Молдавии ответил, что власти действительно окажут помощь предпринимателям, но не станут вводить ограничительные меры.

Такой ответ был принят молдавскими фермерами негативно – они объявили о бессрочном протесте, который не закончится, пока их требование не будет выполнено.

«Фермеры из Молдовы обратились за поддержкой к Европейскому Союзу о выделении специальных средств, из которых могут быть предоставлены компенсации молдавским сельхозпроизводителям хотя бы за площади первой группы (пшеница, ячмень, рапс и т.д.). В противном случае неминуемо банкротство большинства микро-, малых и средних производителей, что крайне негативно скажется на социально-экономическом развитии сельских территорий и ускорит отток населения. Многие молодые фермеры, вернувшиеся из диаспоры, вложили свои кровно заработанные деньги в сельскохозяйственный сектор, и для страны было бы большой трагедией потерять их навсегда», – сообщили в «Силе фермеров».

Кроме того, фермеры Молдавии подчеркнули, что они не имеют европейских дотаций, поэтому резкое снижение цен на зерновые культуры отразится на них ещё болезненнее.