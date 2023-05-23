В конгрессе США предупредили о дефолте в ближайшие дни
В ближайшие дни в США наступит дефолт, ответственность за это несет президент США Джо Байден. Об этом во вторник заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
По его оценкам, до предполагаемой даты, когда США не смогут платить по долгам, остается 9 дней.
«Байден пытается переписать историю, настаивая, что он исполнил свою часть работы по пределу госдолга и его нельзя будет обвинить в дефолте. На деле же он отказывался от переговоров более 100 дней», — цитирует РИА «Новости» Маккарти.
Как писала «Парламентская газета», 1 июня у США может произойти дефолт. В апреле — мае Байден обсуждал вопрос повышения потолка государственного долга с лидерами конгресса, однако республиканцы предложили повысить госдолг на полтора триллиона в обмен на сокращение расходов бюджета на 4,5 триллиона долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что отказ поднять госдолг приведет к экономической катастрофе.