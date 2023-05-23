$80.17+0.2386.55+0.05

В конгрессе США предупредили о дефолте в ближайшие дни

В ближайшие дни в США наступит дефолт, ответственность за это несет президент США Джо Байден. Об этом во вторник заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

В конгрессе США предупредили о дефолте в ближайшие дни
© globallookpress.com

По его оценкам, до предполагаемой даты, когда США не смогут платить по долгам, остается 9 дней.

«Байден пытается переписать историю, настаивая, что он исполнил свою часть работы по пределу госдолга и его нельзя будет обвинить в дефолте. На деле же он отказывался от переговоров более 100 дней», — цитирует РИА «Новости» Маккарти.

Минфин США предупредил о последствиях из-за бездействия по госдолгу

Как писала «Парламентская газета», 1 июня у США может произойти дефолт. В апреле — мае Байден обсуждал вопрос повышения потолка государственного долга с лидерами конгресса, однако республиканцы предложили повысить госдолг на полтора триллиона в обмен на сокращение расходов бюджета на 4,5 триллиона долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что отказ поднять госдолг приведет к экономической катастрофе.

83
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий