На газовом рынке Европы появился новый конкурент России

Государства Евросоюза рассматривают Египет как релевантную альтернативу России в сфере поставок природного газа, рассказал в интервью порталу Asharq гендиректор Управления по регулированию газового рынка республики Карем Махмуд. Об этом пишет ТАСС.

Махмуд пояснил, что республика обладает уникальной инфраструктурой, которую власти Египта постоянно развивают.

В частности, уточнил чиновник, в стране создана мощная сеть газопроводов, имеется широкий и перспективный рынок углеводородов.

По его оценке, в настоящее время Европа стремится диверсифицировать поставки газа. На фоне этого она рассматривает Египет как одного из важнейших экспортеров энергоресурсов как в ближнесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Махмуд отметил, что европейские государства уже перечислили гранты управлению с тем, чтобы оно провело исследования по развитию производственных мощностей, совершенствованию соответствующей инфраструктуры.