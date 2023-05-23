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СМИ: ЕС рассматривает Египет как альтернативу России в импорте природного газа

Государства Евросоюза рассматривают Египет как релевантную альтернативу России в сфере поставок природного газа, рассказал в интервью порталу Asharq гендиректор Управления по регулированию газового рынка республики Карем Махмуд. Об этом пишет ТАСС.

На газовом рынке Европы появился новый конкурент России
© РИА Новости

Махмуд пояснил, что республика обладает уникальной инфраструктурой, которую власти Египта постоянно развивают.

В частности, уточнил чиновник, в стране создана мощная сеть газопроводов, имеется широкий и перспективный рынок углеводородов.

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По его оценке, в настоящее время Европа стремится диверсифицировать поставки газа. На фоне этого она рассматривает Египет как одного из важнейших экспортеров энергоресурсов как в ближнесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Махмуд отметил, что европейские государства уже перечислили гранты управлению с тем, чтобы оно провело исследования по развитию производственных мощностей, совершенствованию соответствующей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Суэцком канале сел на мель перевозящий СПГ танкер. Он направлялся из Красного моря в Средиземное и следовал под флагом Багамских островов.

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