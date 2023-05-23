Додик оценил стоимость российского газа

Газ из России по-прежнему будет поставляться в Республику Сербскую по низкой цене, рассказал глава республики Милорад Додик. Об этом пишет ТАСС.

Додик пояснил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе российский лидер отметил, что цена на российский энергоресурс останется низкой для республики до конца 2023 года.

Политик напомнил, что цена на голубое топливо пересматривается каждые шесть месяцев. Время от времени, добавил он, стоимость незначительно увеличивается.

На рост цены влияет чрезмерно сложная логистика, уточнил Додик.