Госдеп обвинил Россию в нарушении зерновой сделки

Выход России из зерновой сделки приведет к значительному росту цен на продовольствие, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Миллер подчеркнул, что Россия в рамках подписанного в Стамбуле в 2022 году соглашения взяла на себя определенные обязательства. В частности, разрешила беспрепятственный вход судов в три украинских порта и выход из них.

В настоящее время Москва отказывается пускать сухогрузы в один из трех указанных в договоре портов, уточнил чиновник. По его мнению, эти действия России являются явным нарушением взятых ей на себя обязательств.

Выход из сделки и даже угроза выхода могут привести к росту цен на продовольствие на планете, сокращению доступности продовольствия для наиболее уязвимых слоев населения, заметил Миллер.

Руководитель пресс-службы резюмировал, что США призывают Россию «прекратить держать в заложниках глобальные поставки продовольствия».

Напомним, что в рамках зерновой сделки предусматривались запуск аммиакопровода Тольятти - Одесса, восстановление допуска российских судов с зерном и удобрениями в зарубежные порты, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.