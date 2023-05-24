Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что президент РФ Владимир Путин традиционно примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие намечено на 16 июня.

«Да, готовится выступление», — отметил представитель Кремля.

Как и всегда, часть пленарной сессии пройдет в формате дискуссии. По словам Пескова, Путин к ней присоединится.

«Да, дискуссия готовится на пленарной панели», — подтвердил пресс-секретарь.