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Путин очно выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что президент РФ Владимир Путин традиционно примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие намечено на 16 июня.

Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ
© РИА Новости

«Да, готовится выступление», — отметил представитель Кремля.

Как и всегда, часть пленарной сессии пройдет в формате дискуссии. По словам Пескова, Путин к ней присоединится.

«Да, дискуссия готовится на пленарной панели», — подтвердил пресс-секретарь.

ПМЭФ — крупнейший экономический многодневный форум в России. Он пройдет 14–17 июня. Путин заявлял, что одной из ключевых тем станет рынок труда.

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