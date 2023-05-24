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Названа страна, которая станет ключевым союзником России в борьбе с долларом

Отказ стран БРИКС от доллара будут обсуждать уже предстоящим летом. Бразилия – главная сторонница введения общей валюты, сообщает французский интернет-ресурс AgoraVox, передают «ИноСМИ».

Названа страна, которая станет ключевым союзником России в борьбе с долларом
© Unsplash

Напомним, что БРИКС является объединением из пяти стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР).

В заметке подчеркивается, что для Бразилии, экономика которой завязана на американской валюте, вопрос отказа от нее в настоящее время особенно актуален.

«В США отмечается растущий бюджетный дефицит, и (президент Бразилии Луис Инасиу – прим. ред.) Лула да Силва опасается, что латиноамериканские экономики столкнутся с уходом американских инвестиций, что уже происходит в Европе», — говорится в публикации.

На фоне грядущего расширения объединения вопрос о единой валюте становится особенно актуальным для БРИКС, отмечается в статье.

Как уточняется, поиск компромиссов при использовании национальных валют осложняется в связи с ростом числа участников. Ужесточение санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и КНР — приводит к утрате доверия к доллару.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с учетом введения Западом ограничений Россия не может рассчитывать на доллар как на всемирную валюту.

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