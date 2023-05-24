В России откажутся от бумажных акцизов на пиво и табак

В первые месяцы 2024 года в России начнут вводить цифровой акциз на табак и пиво. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожную карту Минфина РФ.

Этот план был разработан Минфином и «Оператором-ЦРПТ» (система цифровой идентификации и отслеживания товаров). Из документа следует, что с 2024-го в России перестанут наносить на табачную продукцию и пиво федеральные акцизные марки.

Осенью 2022-го замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин активно работает над введением цифрового акциза. По задумке властей, налоговики будут автоматически определять налоговые обязательства при выпуске продукции в оборот - на основании информации, которая есть в информационных системах по маркировке пива и табака.

С мая 2023-го по июль 2024 года налоговики будут проводить пилотный проект таких автоматических проверок. Также они оценят возможность отказа от декларирования акциза и перехода на бездекларационный режим.