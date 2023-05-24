Названы причины роста госдолга США до $31 трлн

Газета The Washington Post (WP) перечислила девять ключевых событий, которые довели государственный долг США до $31 трлн.

Как отмечает издание, большая часть этого госдолга сформировалась за последние 20 лет. В основном сумма увеличилась из-за принятых политических решений за этот период, в частности — снижение налогов президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2001 году. Тогда общая сумма долга составила $5,7 трлн.

Также на уровне госдолга сказалась американская военная кампания на Ближнем Востоке — увеличились расходы на военные нужды и ветеранов. Все это привели к росту госдолга до $6,5 трлн.

В 2006 году в США начала действовать программа, предоставляющая бесплатные лекарства рецептурного отпуска для престарелых. Расходы на инициативу повысили уровень госдолга до $8,4 трлн.

К $11,1 трлн госдолга в 2008 году привела рецессия.

С 2013 года президент Барак Обама продлил установленные Бушем-младшим налоговые льготы, в результате чего госдолг увеличился до $16,8 трлн.

В 2017 году вследствие законопроекта об обширных налоговых сокращениях государственный долг Соединенных штатов вырос до $20,5 трлн, а в 2019 — до $22,7 трлн из-за проектов бюджета, принятых при президент Дональде Трампе.

В 2020 году власти США потратили триллионы долларов на борьбу с последствиями от пандемии коронавируса, в результате общая сумма долга составила $27,7 трлн.

Наконец, к $31 трлн госдолга привела экономическая политика действующего президента Джо Байдена, заключила WP.