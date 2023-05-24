Гарибашвили объяснил отказ Грузии вводить санкции против России

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что санкции против России разрушили бы экономику Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Гарибашвили подчеркнул, что годовой торговый оборот между Россией и Грузией составляет около миллиарда долларов, - это сравнимо с объемом торговли Москвы и ЕС за четыре дня.

«Смешно ведь? Наша доля во внешнем торговом обороте России составляет 0,3 процента, и в чем логика [санкций - прим.ред.]?» - отметил премьер.

Он добавил, что после событий в Грузии 2008 года западные страны продолжили торговлю с Россией и к санкциям не призывали.

«Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит ее экономику, нанесет урон ее национальным интересам и интересам ее народа», - подчеркнул грузинский премьер.

В то же время он заверил, что Тбилиси не помогает России обходить санкции.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия наказала бы сама себя и свой народ, введя санкции против России. Он привел данные, согласно которым Грузия, введя санкции, получила бы 10-18 процентов экономического спада.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Позже обе страны подтвердили возобновление авиасообщения. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.