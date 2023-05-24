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Премьер Гарибашвили: санкции против России разрушат Грузию

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что санкции против России разрушили бы экономику Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Гарибашвили объяснил отказ Грузии вводить санкции против России
© globallookpress.com

Гарибашвили подчеркнул, что годовой торговый оборот между Россией и Грузией составляет около миллиарда долларов, - это сравнимо с объемом торговли Москвы и ЕС за четыре дня.

«Смешно ведь? Наша доля во внешнем торговом обороте России составляет 0,3 процента, и в чем логика [санкций - прим.ред.]?» - отметил премьер.

Он добавил, что после событий в Грузии 2008 года западные страны продолжили торговлю с Россией и к санкциям не призывали.

«Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит ее экономику, нанесет урон ее национальным интересам и интересам ее народа», - подчеркнул грузинский премьер.

В то же время он заверил, что Тбилиси не помогает России обходить санкции.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия наказала бы сама себя и свой народ, введя санкции против России. Он привел данные, согласно которым Грузия, введя санкции, получила бы 10-18 процентов экономического спада.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Позже обе страны подтвердили возобновление авиасообщения. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что решение Грузии возобновить полеты «вызывает опасения за ее европейский путь».

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