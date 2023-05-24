Минпромторг сократит список параллельного импорта

Минпромторг РФ собирается сократить список брендов, ввоз которых в Россию разрешен по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя. Об этом «Известиям» сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в Пекине, где сейчас с визитом находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Параллельный импорт должен быть только на те товары, в которых есть неудовлетворенная потребность», — сказал Мантуров.

Поэтому, по его словам, министерство будет корректировать список брендов, разрешенных к ввозу без согласия правообладателя.

Мантуров уточнил, что с момента появления первого перечня брендов, которые ввозятся по параллельному импорту, список был сокращен уже в три раза. Он отметил, что список будет сокращаться по мере насыщения рынка отечественными товарами.

При этом Мантуров не сообщил, за счет каких брендов список могут изменить в ближайшее время на фоне планируемых Западом санкций и не стал оценивать объем ввезенной без согласия правообладателя продукции в этом году.

Параллельный импорт был легализован в июне прошлого года после ухода на фоне спецоперации иностранных компаний из России. Мантуров 7 сентября говорил, что механизм параллельного импорта будет действовать до конца 2023 года.