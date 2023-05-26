Путин рассказал о проблемах в российской экономике

"Да, есть проблемы, мы их видим, — в среднесрочной перспективе. Мы понимаем, что там происходит. Станкостроение, комплектующие — все понимаем. Но тем не менее цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно. Даже для меня", — заявил глава государства.