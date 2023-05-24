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Минпромторг РФ отреагировал на сообщения о возможном дефиците линз

Контактные линзы будут включены в список параллельного импорта в том случае, если зарубежные поставщики прекратят их прямые поставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Минпромторг РФ отреагировал на сообщения о возможном дефиците линз
© globallookpress.com

Ранее СМИ предупредили, что в России, на фоне заявления компании Johnson & Johnson о приостановке импорта ряда товаров, может возникнуть дефицит контактных линз.

В пресс-службе отметили, что вопрос с линзами в случае необходимости будет решен оперативно.

Россия может столкнуться с дефицитом контактных линз

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что система параллельного импорта в дальнейшем будет сохранена . Вместе с тем, добавил министр, ведомство начнет постепенно сокращать перечень разрешенных товаров, с тем, чтобы мотивировать к их производству отечественные площадки.

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