Минпромторг РФ отреагировал на сообщения о возможном дефиците линз

Контактные линзы будут включены в список параллельного импорта в том случае, если зарубежные поставщики прекратят их прямые поставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Ранее СМИ предупредили, что в России, на фоне заявления компании Johnson & Johnson о приостановке импорта ряда товаров, может возникнуть дефицит контактных линз.

В пресс-службе отметили, что вопрос с линзами в случае необходимости будет решен оперативно.