Минпромторг РФ отреагировал на сообщения о возможном дефиците линз
Контактные линзы будут включены в список параллельного импорта в том случае, если зарубежные поставщики прекратят их прямые поставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Ранее СМИ предупредили, что в России, на фоне заявления компании Johnson & Johnson о приостановке импорта ряда товаров, может возникнуть дефицит контактных линз.
В пресс-службе отметили, что вопрос с линзами в случае необходимости будет решен оперативно.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что система параллельного импорта в дальнейшем будет сохранена . Вместе с тем, добавил министр, ведомство начнет постепенно сокращать перечень разрешенных товаров, с тем, чтобы мотивировать к их производству отечественные площадки.