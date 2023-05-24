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Responsible Statecraft: 29% мировой экономики находится под санкциями США

40% мировых запасов нефти и 29% мировой экономики находятся под ограничительными мерами, которые ввел Вашингтон. Об этом в среду написал портал Responsible Statecraft в статье о дедолларизации мировой торговли.

Подсчитан процент мировой экономики, находящейся под санкциями США
© США Julia Nikhinson - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

"Основной движущей силой этой этого тренда является использование доллара в качестве оружия Вашингтоном, который вводит санкций, на данный момент охватывающие 29% мировой экономики и 40% мировых запасов нефти", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что в ближайшем будущем доллар вряд ли перестанут использовать в международных расчетах, однако тренд к поиску доступных альтернатив налицо.

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Так, доля доллара в структуре национальных резервных фондов снизилась с 73% в 2001 до 58% в 2023 году.

"Реальность такова, что использование доллара в качестве грубого оружия в руках политиков привело как союзников, так и врагов США к мысли о том, что нужны альтернативные механизмы рассчетов", - рассказал изданию Амир Ханджани, эксперт Института ответственного государственного управления Куинси.

Он также упомянул увеличение доли сделок в китайских юанях и обсуждение странами БРИКС введения собственной валюты.

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