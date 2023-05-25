Кылычдароглу счел проект газового хаба «капитуляцией» перед Россией

Проект газового хаба создает угрозу резкого усиления зависимости Турции от российских энергоносителей, заявил кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

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Кылычдароглу заявил, что не имеет «возражений против хороших отношений с Москвой». Он указал, что Россия способствовала созданию технологической инфраструктуры стекольной, алюминиевой, нефтехимической промышленности и ряда других отраслей в Турции, передает ТАСС со ссылкой на Babala TV.

Однако он выступил против «соглашения с Россией о создании газового хаба», поскольку сейчас Турция, по его словам, «зависима» от России «в энергоносителях на 30–40%», а в случае создания хаба «зависимость вырастет» до 70–80% и станет «полной».

«Это же капитуляция! Мы проиграем!» – приводит его слова РИА «Новости».

Он предложил поставлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья.

Напомним, в Турции были приняты законодательные решения для работы газового хаба. Глава минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции заработает максимум в течение года. С идеей создания в Турции хаба выступил президент Владимир Путин.