Госдолг США превысил российский более, чем в 100 раз

Американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных министерств финансов.

Так, госдолг США по итогам прошлого года достиг рекорда —$31,42 трлн.

Российский госдолг составил $294,8 млрд.