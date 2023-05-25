$79.97-0.2086.20-0.35

Россия и КНДР создадут систему расчетов в рублях

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил о работе Москвы и Пхеньяна над созданием системы расчетов в рублях, передает РИА Новости.

Россия и КНДР создадут систему расчетов в рублях
© globallookpress.com

По словам дипломата благодаря этому товарооборот сторон увеличится. Он обратил внимание на то, что сейчас объемы двусторонней торговли невелики. Мацегора подчеркнул, что лишь иногда случаются разовые поставки через КНР.

Это обусловлено тяжелыми последствиями санкций СБ ООН в отношении КНДР, указал собеседник агентства. Так, по его словам, система расчетов разрушилась, морская доставка грузов осложнилась, товарная номенклатура, разрешенная к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны, сократилась.

Однако собеседник отметил, что, несмотря на некоторые сложности, существует «немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот». Главной задачей является установка системы расчетов в рублях, отметил посол.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намеревается активнее работать над переходом в расчетах с партнерами на национальные валюты.Путин пояснил, что Россия планомерно сокращает долю валют недружественных государств в расчетах с партнерами по всей планете.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий