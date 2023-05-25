Россия и КНДР создадут систему расчетов в рублях
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил о работе Москвы и Пхеньяна над созданием системы расчетов в рублях, передает РИА Новости.
По словам дипломата благодаря этому товарооборот сторон увеличится. Он обратил внимание на то, что сейчас объемы двусторонней торговли невелики. Мацегора подчеркнул, что лишь иногда случаются разовые поставки через КНР.
Это обусловлено тяжелыми последствиями санкций СБ ООН в отношении КНДР, указал собеседник агентства. Так, по его словам, система расчетов разрушилась, морская доставка грузов осложнилась, товарная номенклатура, разрешенная к экспорту в Северную Корею и к импорту из этой страны, сократилась.
Однако собеседник отметил, что, несмотря на некоторые сложности, существует «немало возможностей даже в этих условиях нарастить товарооборот». Главной задачей является установка системы расчетов в рублях, отметил посол.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намеревается активнее работать над переходом в расчетах с партнерами на национальные валюты.Путин пояснил, что Россия планомерно сокращает долю валют недружественных государств в расчетах с партнерами по всей планете.