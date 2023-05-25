ЕС одобрил поправки России и Венгрии к соглашениям по АЭС «Пакш-2»

Еврокомиссия одобрила изменения, внесенные Венгрией и Россией в документы по проекту АЭС "Пакш-2", что позволит продолжить сооружение двух новых ядерных реакторов с участием Росатома. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Европейский союз одобрил изменения в контрактах на строительство новых энергоблоков АЭС в Пакше. Поправки получили зеленый свет от Европейской комиссии, и это позволит ввести энергоблоки АЭС "Пакш" в эксплуатацию в ближайшее десятилетие. При этом во время строительства будут применяться самые высокие стандарты ядерной безопасности", - заявил глава венгерского МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Сийярто отметил, что в среду Венгрия получила из Брюсселя положительный ответ по поводу поправок в финансовые и технические документы по проекту "Пакш-2", которые были согласованы в апреле во время его визита в Москву. Изменения потребовались в связи с тем, что первоначально соглашения заключались в 2014 году и с тех пор произошли "жизненные и технологические перемены". Министр подчеркнул, что сооружение двух новых энергоблоков АЭС в Пакше крайне важно для Венгрии, поскольку "является долгосрочной гарантией ее энергетической безопасности".