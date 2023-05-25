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Экономика ФРГ вошла в техническую рецессию

ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца. Об этом сообщило в четверг Федеральное статистическое ведомство.

Экономика Германии вошла в рецессию
© globallookpress.com

ВВП страны снижается второй квартал подряд, что означает техническую рецессию. В четвертом квартале 2022 года ВВП сократился на 0,5%.

Эксперты ведомства отмечают снижение покупательной способности населения в свете высокой инфляции и повышения цен на энергию. Жители страны стали экономить на продуктах питания, одежде и обуви, на предметах интерьера. В ведомстве сообщили, что инфляция в Германии остается на довольно высоком уровне, в апреле она составила 7,2% в годовом выражении.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в своем отчете дал неутешительный прогноз по развитию крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, а в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, а в будущем негативное влияние на развитие экономики окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.

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