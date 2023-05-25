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СМИ раскрыли таинственного покупателя российского алюминия

России удалось нарастить поставки алюминия в одну страну на фоне введения в США пошлины на импорт российского металла и запрета на его поставки в Канаду. Об этом сообщило издание Baijiahao, передает «ПолитРоссия».

В публикации говорится, что у России нет проблем с реализацией алюминия, поскольку она нашла основного покупателя. Отмечается, что речь идет о Китае.

Автор статьи пишет, что крупнейшие партии российского алюминия, от которого отказались на Западе, пошли на Восток.

За весь прошлый год Россия поставила в США 200 тысяч тонн алюминия, тогда как Китай уже только в апреле приобрел 89 тысяч тонн, что втрое превышает показатель 2022 года.

По словам китайских аналитиков, эта ситуация озадачила США.

Также издание указывает на один «трюк» с алюминием. Отмечается, что сейчас осуществляются обратные поставки глинозема, применяемого в производстве данного металла.

Китай обычно не осуществляет поставок глинозема на экспорт, однако для России сделали исключение, говорится в заметке.

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