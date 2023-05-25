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Совет ЕС продлил отмену всех квот и тарифов на украинский экспорт

Совет Евросоюза еще на год продлил отмену всех квот и тарифов на украинский экспорт, оставив под запретом экспорт зерна в некоторые страны ЕС. Об этом сообщается на сайте органа.

Совет ЕС продлил отмену всех квот и тарифов на украинский экспорт
© globallookpress.com

Таким образом, до июня 2024 года будет продлена отмена всех таможенных сборов, квот и защитных торговых мер, не касающихся украинских зерновых.

«Возобновляя эти меры, ЕС продолжает демонстрировать свою непоколебимую политическую и экономическую поддержку Украины», - подчеркивается в сообщении.

Меры призваны помочь Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и сохранить экономику «в очень сложных условиях».

Ранее Польша, Словакия и Венгрия временно приостановили импорт украинских зерновых и другой продукции. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что поставки украинского зерна «дестабилизируют местный рынок». Он отмечал, что Польша готова стать одним из пунктов маршрута поставок украинского зерна в Африку, но не соглашалась на то, чтобы это зерно шло на польский рынок.

3 мая ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет будет действовать как минимум до 5 июня и распространится на поставки пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы. Транзит украинского зерна через территории этих стран все еще возможен.

В Верховной раде сообщали, что в первом квартале 2023 года на четыре граничащие с Украиной страны ЕС (Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию) приходилось 28 процентов всего украинского аграрного экспорта, в том числе 27 процентов - по зерну и маслу.

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