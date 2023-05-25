Путин признал неспособность России догнать Армению по росту ВВП

Армения является главным бенефициаром взаимодействия внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и другим странам объединения будет «сложно угнаться» за ростом ее экономики, заявил президент России Владимир Путин на заседании высшего экономического совета ЕАЭС. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Ну, за Арменией нам сложно будет угнаться, сегодня мы это уже констатировали, у них рост ВВП составляет 12 с лишним процентов. Это очень высокий, серьезный показатель», — признал Путин.

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Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников прогнозировал, что в 2023 году рост ВВП России может составить чуть более 1,2 процента.

В 2022 году Армения, как и другие страны СНГ, стала популярным направлением для российских релокантов — туда переехали более 110 тысяч человек, заявил в марте армянский министр экономики Ваган Керобян в интервью «Ведомостям». По его словам, приток россиян оказал большое влияние на экономику страны — из общего прироста ВВП в 12,6 процента в прошлом году «релокация создала более 3 процентных пунктов».

Керобян добавил, что росту армянской экономики поспособствовала и торговля с Россией в рамках параллельного импорта. За 2022 год армянский драм вырос более чем на 22 процента, став мировым лидером по росту по отношению к доллару.

В мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предсказал уверенный рост экономик стран Средней Азии из-за притока квалифицированной рабочей силы и капитала из России, а также переезда российских компаний в их юрисдикции. ВВП Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в среднем увеличатся минимум на 5,2 процента в этом году и на 5,4 процента — в следующем.