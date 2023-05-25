Президент Всемирного банка высказался о возможном дефолте США

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас заявил, что не ожидает объявления Соединенными Штатами дефолта.

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"Я не ожидаю дефолта", - сказал он в четверг в эфире телеканала CNN.

Мэлпас также выразил надежду на то, что американская администрация и контролирующие Палату представителей Конгресса США республиканцы смогут прийти к решению, которое позволит избежать дефолта.

"Я был рад тому, что Палата представителей приняла законопроект о повышении потолка госдолга. Это уже по крайней мере хоть одна вещь, ведутся переговоры", - добавил он.

Глава ВБ также заявил, что необходимо выработать меры по сдерживанию расходов.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без каких-либо условий.