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Президент Всемирного банка не ожидает дефолта в США

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас заявил, что не ожидает объявления Соединенными Штатами дефолта.

Президент Всемирного банка высказался о возможном дефолте США
© AP Photo/ Patrick Semansky

"Я не ожидаю дефолта", - сказал он в четверг в эфире телеканала CNN.

Мэлпас также выразил надежду на то, что американская администрация и контролирующие Палату представителей Конгресса США республиканцы смогут прийти к решению, которое позволит избежать дефолта.

"Я был рад тому, что Палата представителей приняла законопроект о повышении потолка госдолга. Это уже по крайней мере хоть одна вещь, ведутся переговоры", - добавил он.

Глава ВБ также заявил, что необходимо выработать меры по сдерживанию расходов.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без каких-либо условий.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен направила лидерам Конгресса письмо, в котором предупредила, что уже 1 июня страна может столкнуться с дефолтом по федеральному долгу.

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