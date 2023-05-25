$79.98+0.0285.88-0.32

Президент Всемирного банка высказался о возможном дефолте США

Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас рассказал в эфире телеканала CNN в четверг, 25 мая, что не ожидает объявления дефолта в Соединенных Штатах.

«Я не ожидаю дефолта», - подчеркнул Мэлпас.

Президент ВБ отметил, что с высокой долей вероятности Белый дом и Палата представителей смогут найти разумный компромисс, который позволит избежать негативного развития сложившейся ситуации.

По его словам, США сталкиваются с аналогичными проблемами каждые несколько лет. Следовательно, необходимо изменить соответствующие законы, регулирующие финансовую сферу, уточнил он.

Кроме того, Вашингтону необходимо принять меры по сокращению бюджетных расходов, резюмировал Мэлпасс.

Экономист оценил вероятность дефолта в США

Напомним, что американские официальные лица, а также аналитики неоднократно высказывались о том, что дефолт может наступить в июне 2023 года.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий