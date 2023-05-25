Президент Всемирного банка высказался о возможном дефолте США
Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас рассказал в эфире телеканала CNN в четверг, 25 мая, что не ожидает объявления дефолта в Соединенных Штатах.
«Я не ожидаю дефолта», - подчеркнул Мэлпас.
Президент ВБ отметил, что с высокой долей вероятности Белый дом и Палата представителей смогут найти разумный компромисс, который позволит избежать негативного развития сложившейся ситуации.
По его словам, США сталкиваются с аналогичными проблемами каждые несколько лет. Следовательно, необходимо изменить соответствующие законы, регулирующие финансовую сферу, уточнил он.
Кроме того, Вашингтону необходимо принять меры по сокращению бюджетных расходов, резюмировал Мэлпасс.
Напомним, что американские официальные лица, а также аналитики неоднократно высказывались о том, что дефолт может наступить в июне 2023 года.