Президент Всемирного банка высказался о возможном дефолте США

Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас рассказал в эфире телеканала CNN в четверг, 25 мая, что не ожидает объявления дефолта в Соединенных Штатах.

«Я не ожидаю дефолта», - подчеркнул Мэлпас.

Президент ВБ отметил, что с высокой долей вероятности Белый дом и Палата представителей смогут найти разумный компромисс, который позволит избежать негативного развития сложившейся ситуации.

По его словам, США сталкиваются с аналогичными проблемами каждые несколько лет. Следовательно, необходимо изменить соответствующие законы, регулирующие финансовую сферу, уточнил он.

Кроме того, Вашингтону необходимо принять меры по сокращению бюджетных расходов, резюмировал Мэлпасс.