"Я несколько раз говорил, что дефолт по национальному долгу - это не вариант. <...> Руководство Конгресса понимает это. И все они согласились, что дефолта не будет", - отметил Байден. По его мнению, "Конгресс должен действовать прямо сейчас", чтобы поднять потолок госдолга. "Я хочу ясно дать понять: переговоры, которые мы ведем со спикером Маккарти, касаются того, как будет выглядеть [федеральный] бюджет, а не дефолт (то есть не являются торгом об условиях повышения потолка госдолга - прим. ТАСС)", - утверждал руководитель вашингтонской администрации.