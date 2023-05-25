Американская администрация и Конгресс США согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо, и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс. Об этом заявил в четверг в Белом доме президент США Джо Байден.
"У меня и спикера [Палаты представителей Конгресса Кевина] Маккарти было несколько продуктивных разговоров. И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты. И у них есть прогресс", - сказал американский лидер, представляющий Демократическую партию США.
Маккарти, занимающий третий по значимости в государственной иерархии США пост, является республиканцем.
"Я несколько раз говорил, что дефолт по национальному долгу - это не вариант. <...> Руководство Конгресса понимает это. И все они согласились, что дефолта не будет", - отметил Байден. По его мнению, "Конгресс должен действовать прямо сейчас", чтобы поднять потолок госдолга. "Я хочу ясно дать понять: переговоры, которые мы ведем со спикером Маккарти, касаются того, как будет выглядеть [федеральный] бюджет, а не дефолт (то есть не являются торгом об условиях повышения потолка госдолга - прим. ТАСС)", - утверждал руководитель вашингтонской администрации.
В январе США превысили законодательно установленный на уровне 31,4 трлн долларов потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.
В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен несколько раз предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.