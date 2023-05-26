Благовещенск и Хэйхэ представят на ВЭФ как единую площадку

Российский Благовещенск и китайский Хэйхэ будут представлены на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке как единая площадка. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Амурской области Василий Орлов после открытия российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023".

"Было несколько встреч с руководством провинции Хэйлунцзян, с руководством города Хэйхэ. Принципиально договорились о том, что на нескольких крупных экспоплощадках - в Шанхае, во Владивостоке на Восточном экономическом форуме - города Благовещенск и Хэйхэ будут представляться как единая площадка. Соответственно, это позволит больший интерес привлечь к нашим двум городам, городам-близнецам, в большей мере реализовать потенциал туризма. Поэтому такие договоренности уже есть", - сказал Орлов.

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ВЭФ в этом году пройдет с 10 по 13 сентября. Форум во Владивостоке объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2023" проходит с 26 по 28 мая. Мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных ТОР на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем. В сессии примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, губернатор Амурской области Василий Орлов, представители китайских и российских территорий, бизнеса и институтов развития.