В ЦБ оценили вероятность новых ограничений на распоряжение валютными сбережениями

В ЦБ исключили новые ограничения на распоряжение валютными сбережениями
Новых ограничений на распоряжение валютными сбережениями граждан вводить не планируется, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, пишет ТАСС.
"Больше никаких ограничений на распоряжение валютными сбережениями государство накладывать не намерено", - сказал он.
Заботкин напомнил, что в марте прошлого года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке регулятор ограничил выдачу иностранной валюты с действующих вкладов.
По его словам, сейчас Банк России проводит общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики с представителями общественных организаций, бизнеса, академического сообщества и органов власти во всех регионах страны.