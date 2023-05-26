В ЦБ оценили вероятность новых ограничений на распоряжение валютными сбережениями

"Больше никаких ограничений на распоряжение валютными сбережениями государство накладывать не намерено", - сказал он.

Заботкин напомнил, что в марте прошлого года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке регулятор ограничил выдачу иностранной валюты с действующих вкладов.

По его словам, сейчас Банк России проводит общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики с представителями общественных организаций, бизнеса, академического сообщества и органов власти во всех регионах страны.