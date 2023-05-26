МИД РФ назвал агрокорпорации Запада главными бенефициарами роста цен на продовольствие

Запад тщательно замалчивает тот факт, что главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения, дестабилизации их поставок на мировые рынки являются крупнейшие западные агрокорпорации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Текст выступления распространен на сайте МИД РФ в пятницу.

"Американцы и европейцы, голословно обвиняя Россию в провоцировании угроз голода, не только с ходу отвергают любые указания на деструктивное воздействие их санкций, но и тщательно замалчивают тот факт, что главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения, дестабилизации их поставок на мировые рынки являются крупнейшие западные агрокорпорации", - подчеркнул он.

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По словам замминистра, речь, в частности, идет о так называемой "большой четверке" - американских Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландской Louis Dreyfus, на долю которых приходится от 75 до 90% глобального товарооборота сельхозпродукции. "В 2022 году данные компании получили рекордную прибыль с продаж, спекулируя на искусственном ажиотаже в связи с возможным дефицитом, а также на инфляции, - добавил Вершинин. - Одновременно западники не скрывают намерений получать за бесценок сырую сельхозпродукцию для ее дальнейшей переработки и поставки в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. По сути, развивающиеся страны используются ими в качестве источника дешевого сырья для поддержания рентабельности западной обрабатывающей промышленности".

Кампания Запада

Вершинин указал, что коллективный Запад не снижает темпы дезинформационной кампании по обвинению России в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. "На нашу страну огульно возлагается ответственность за "грядущий глобальный голод" на фоне роста мировых цен на продукты питания, удобрения, энергоносители, сбоев в международной финансовой системе, которые якобы спровоцированы специальной военной операцией на Украине", - добавил он.

В международной экспертной среде первопричинами продовольственного кризиса прямо и открыто называются имеющиеся макроэкономические "перекосы", системные ошибки и просчеты крупнейших западных стран, привыкших все свои трудности решать за счет бесконтрольной денежной эмиссии, отметил замминистра.

"Климатические катаклизмы, пандемия COVID-19, форсирование энергоперехода на возобновляемые источники еще больше обострили указанные негативные тренды", - обратил внимание он.

Вершинин указал на то, что введение коллективным Западом масштабных незаконных односторонних санкций против России серьезно усугубило разбалансировку мировых рынков. Он подчеркнул, что системные ограничения затронули всех экономоператоров, привели к разрыву традиционных финансово-логистических цепочек и механизмов снабжения.