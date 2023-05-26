Стало известно о соглашении между Байденом и Маккарти по госдолгу

Американский президент Джо Байден и спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти близки к заключению сделки о повышении потолка государственного долга на два года в обмен на ограничение расходов правительства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимных чиновников в Вашингтоне, знакомых с ходом переговоров.

По словам собеседников агентства, разногласия между демократами и республиканцами касаются расходов в размере около 70 млрд долларов. В окончательном решении планируется назвать общую сумму, которую администрация США может потратить на дискреционные программы, которая не будет разбиваться на отдельные категории. Детали ограничения расходов американские законодатели проработают в последующие месяцы в рамках обычного процесса ассигнования средств.