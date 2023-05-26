Российские активы призвали разморозить без всяких условий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал разморозить российские зарубежные активы без каких-либо дополнительных условий, его слова приводит ТАСС.
Государства должны сделать это, так как в противном случае будут нарушать нормы как своего внутреннего законодательства, так и международного права, отметил он.
«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Великобритании о том, что страна не вернет замороженные активы России до ее согласия выплатить компенсацию Украине.
Ранее британский МИД сообщил, что российские государственные активы в стране останутся замороженными до тех пор, пока Москва не даст согласия на возмещение ущерба, причиненного Украине. Глава ведомства Джеймс Клеверли подтвердил позицию Великобритании в пресс-релизе о новых санкциях против России.
Европейский союз с начала специальной военной операции на Украине заблокировал активы российского Центробанка на сумму более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов). Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что «ЕС обязуется сделать так, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине».