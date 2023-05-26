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В Химках запустили логистический центр

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Компания "МГМ Логистик" завершила строительство логистического центра на территории городского округа Химки, инвестиции в проект составили около 500 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Инвестиции компании "МГМ Логистик" в современный сортировочный центр составили 500 млн рублей. На новом предприятии создано 100 рабочих мест. Проект реализован менее чем за два года", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе отметили, что логистический центр расположен вблизи аэропорта Шереметьево в городском округе Химки. Общая площадь нового комплекса составляет около 6,3 тыс. кв. м. На его территории размещено высокотехнологичное оборудование, которое обеспечит безопасность и высокую скорость обработки грузов. В частности, комплекс оснащен современными холодильными камерами для хранения специальных грузов, например, таких, как вакцины.

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