Экономисты назвали дату истощения резервов США для обслуживания госдолга

Финансовые резервы Министерства финансов США полностью иссякнут 9 июня. Об этом заявили экономисты Goldman Sachs, их цитирует портал MarketWatch.

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По мнению аналитиков Алека Филлипса и Тима Крупа, ко 2 июня резервы Минфина сократятся до 30 миллиардов долларов, а спустя неделю — закончатся. Экономисты считают, что к этому моменту Конгресс США и американский президент Джо Байден придут к соглашению по повышению потолка госдолга. Вероятнее всего, стороны договорятся о долгосрочном повышении, заявили они. Шансы на краткосрочное решение эксперты оценили в 10 процентов, равно как и риск, что Конгресс не сможет договориться с Белым домом.

США столкнулись с проблемой госдолга в 31 триллион долларов и угрозой дефолта по ряду причин. Среди последних — потраченные на борьбу с коронавирусом триллионы долларов и экономическая политика действующего лидера Джо Байдена.

23 мая спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в США в ближайшие дни неизбежно наступит дефолт, за который ответственен Байден, так как он не предпринимает усилий для урегулирования ситуации.