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Минфин США уточнил сроки наступления дефолта в стране

Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии дефолта 5 июня, а не 1 июня, как ожидалось раньше, уточнила сроки глава Минфина США Джанет Йеллен в письме руководству Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

Минфин США уточнил сроки наступления дефолта в стране
© Lenta.ru

«В свете поступления новых данных мы теперь считаем, что у министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения всех обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к 5 июня», — заявляется в документе.

Страна столкнулась с проблемой госдолга в 31 триллион долларов и угрозой наступления дефолта по ряду причин. Среди последних — потраченные на борьбу с коронавирусом триллионы долларов и экономическая политика действующего лидера Джо Байдена.

23 мая спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в США в ближайшие дни неизбежно наступит дефолт, за который ответственен Байден, так как он не предпринимает усилий для урегулирования ситуации.

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга уже 1 июня. По ее словам, если Конгресс и Белый дом не повысят или не приостановят лимит долга к тому моменту, правительство не сможет продолжать выполнение всех своих обязательств.

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