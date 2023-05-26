Минфин США уточнил сроки наступления дефолта в стране

Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии дефолта 5 июня, а не 1 июня, как ожидалось раньше, уточнила сроки глава Минфина США Джанет Йеллен в письме руководству Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

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«В свете поступления новых данных мы теперь считаем, что у министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения всех обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к 5 июня», — заявляется в документе.

Страна столкнулась с проблемой госдолга в 31 триллион долларов и угрозой наступления дефолта по ряду причин. Среди последних — потраченные на борьбу с коронавирусом триллионы долларов и экономическая политика действующего лидера Джо Байдена.

23 мая спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в США в ближайшие дни неизбежно наступит дефолт, за который ответственен Байден, так как он не предпринимает усилий для урегулирования ситуации.