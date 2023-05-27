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31 минуту назад

Йеллен изменила ожидаемый срок наступления дефолта в США на 5 июня

BFM.RUиещё 2

Минфин США может исчерпать возможности обслуживания государственного долга по причине достижения его лимита к 5 июня, а не 1 июня, как ожидалось ранее. Об этом говорится в новом письме министра финансов Джанет Йеллен, направленном руководству американского конгресса. Текст документа опубликован на сайте ведомства.

Йеллен изменила ожидаемый срок наступления дефолта в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В связи с поступлением новых данных я спешу отметить, что мы считаем следующее: министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства к 5 июня, если конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга», — отмечается в документе.

Йеллен вновь призвала руководство конгресса как можно скорее решить вопрос с потолком госдолга. Она добавила, что продолжит предоставлять законодательному органу обновленные данные относительно ситуации.

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Ранее министр финансов США уже неоднократно уведомляла конгресс о риске дефолта к началу июня и потенциально с 1 июня. Причина — превышение лимита госдолга, который составляет примерно 31,5 трлн долларов. Она призывала либо увеличить потолок, либо приостановить его действие.

Экономика,Джанет Йеллен,Международный валютный фонд,Казначейство США,
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