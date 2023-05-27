Йеллен изменила ожидаемый срок наступления дефолта в США

«В связи с поступлением новых данных я спешу отметить, что мы считаем следующее: министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства к 5 июня, если конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга», — отмечается в документе.