СМИ: Германия переживает экономический кризис

«Известия»: Германия снова переживает экономический кризис
Экономика Германии впервые с начала пандемии переживает спад. ВВП страны сокращался в последнем квартале прошлого года и первом 2023-го, что означает техническую рецессию. «Известия» рассказали, почему ФРГ превратилась в худшую из крупнейших экономик мира прошедшей зимой.
По информации Международного валютного фонда, Германия сегодня является худшей из экономик группы «Большой семерки» в перспективе на 2023 год. Ожидается, что она будет единственной, кто переживет спад по итогам всего года.
В первую очередь на ситуацию повлияла инфляция в размере 7,2 процента как фактор, сокративший реальные доходы населения, что и привело к значительному сокращению потребительского спроса.
Второй из основных причин стало повышение ставок Европейским центробанком, которое привело к резкому снижению экономической активности Германии.
Согласно результатам проведенного опроса среди предпринимателей ассоциации торгово-промышленных палат выяснилось, что компании в следующие 12 месяцев не ожидают вообще никакого роста экономики, отмечает газета.
В конце марта стало известно, что государственный долг Германии вырос до рекордных 2,37 триллиона евро. Рост данного показателя связан с высокими расходами на борьбу с пандемией коронавируса и последствиями энергетического кризиса.