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«Известия»: Германия снова переживает экономический кризис

Экономика Германии впервые с начала пандемии переживает спад. ВВП страны сокращался в последнем квартале прошлого года и первом 2023-го, что означает техническую рецессию. «Известия» рассказали, почему ФРГ превратилась в худшую из крупнейших экономик мира прошедшей зимой.

СМИ: Германия переживает экономический кризис
© Вечерняя Москва

По информации Международного валютного фонда, Германия сегодня является худшей из экономик группы «Большой семерки» в перспективе на 2023 год. Ожидается, что она будет единственной, кто переживет спад по итогам всего года.

В первую очередь на ситуацию повлияла инфляция в размере 7,2 процента как фактор, сокративший реальные доходы населения, что и привело к значительному сокращению потребительского спроса.

Второй из основных причин стало повышение ставок Европейским центробанком, которое привело к резкому снижению экономической активности Германии.

Согласно результатам проведенного опроса среди предпринимателей ассоциации торгово-промышленных палат выяснилось, что компании в следующие 12 месяцев не ожидают вообще никакого роста экономики, отмечает газета.

В конце марта стало известно, что государственный долг Германии вырос до рекордных 2,37 триллиона евро. Рост данного показателя связан с высокими расходами на борьбу с пандемией коронавируса и последствиями энергетического кризиса.

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