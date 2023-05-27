Шансы США избежать дефолта оценили

Наступление дефолта в США зависит только от того, будет ли принято решение о повышении потолка государственного долга. Разногласия на этот счет существуют даже внутри партий, потому однозначно сказать, удастся ли стране избежать кризиса, невозможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

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Шанс на дефолт

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«Главный вопрос состоит в том, будет ли принято решение о повышении потолка госдолга. Даже если его поднимут, все понимают, что это не бесконечный процесс, потому и существуют значительные разногласия, — сказал Самиев. — Если это произойдет, увеличится и уровень госдолга относительно ВВП, других параметров в экономике. Именно поэтому решение до сих пор не удается принять».

Аналитик заметил, что споры на этот счет носят скорее политический, чем экономический характер, разногласия есть даже внутри противоборствующих партий. Самиев подчеркнул: какой бы вариант в итоге не выбрали в США, последствия в любом случае будут существенными.

Вариант с поднятием потолка, по словам Самиева, — способ отложить текущую проблему на будущее, что, как заметил аналитик, является достаточно привычным для США.

«Если не будет других политических факторов, способных повлиять на решение, потолок повысят. Впрочем, и вероятность того, что от этого варианта откажутся, тоже не нулевая», — заметил экономист.

Аргументы сторон

Самиев подчеркнул, что США в любом случае рано или поздно придется радикально решать вопрос с государственным долгом. Вопрос только в том, в какой момент это будет максимально целесообразно.

«Если допустить дефолт, можно получить более негативные последствия в текущем периоде и получить новые сложности в будущем. Противники дефолта указывают на то, что это станет огромным имиджевым ударом по стране. Дело ведь не только в экономике, но и в том, США — провайдер мировой валюты, ключевая экономика мира. Это намного серьезнее, чем если бы с дефолтом столкнулась любая другая страна», — объяснил аналитик.

Противники повышения потолка, по словам Самиева, указывают на то, что уровень госдолга уже и так является беспрецедентным и продолжает расти с ускорением. Нельзя упускать этот процесс из-под контроля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что дефолт вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы и нанесет ущерб международной репутации Соединенных Штатов. Кроме того, существует риск роста безработицы на 3,4 процента.