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Стала известна сумма замороженных в ЕС активов россиян

Сумма частных активов россиян, замороженных государствами Евросоюза, по состоянию на конец мая 2023 года составила €24,1 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

Стала известна сумма замороженных в ЕС активов россиян
© ТАСС

Автор статьи пояснил, что общий объем замороженных средств за последние шесть месяцев увеличился незначительно.

По его данным, это связано тем, что многие страны удовлетворились заморозкой счетов ряда российских юридических и физических лиц и прекратили деятельность по поиску разнообразных активов.

В частности, уточнил обозреватель, власти ФРГ к февралю 2023 года заморозили активы россиян на €5,22 млрд. В дальнейшем эта сумма не увеличивалась.

В настоящее время нет данных о том, какой объем средств Банка России заморожен непосредственно в ЕС, а какой - в странах «Большой семерки» (G7), заметил аналитик.

Реализации инициативы по направлению замороженных средств на восстановление Украины осложняется существующими в государствах ЕС правовыми барьерами, резюмировал эксперт.

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