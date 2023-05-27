Стала известна сумма замороженных в ЕС активов россиян

Сумма частных активов россиян, замороженных государствами Евросоюза, по состоянию на конец мая 2023 года составила €24,1 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

Автор статьи пояснил, что общий объем замороженных средств за последние шесть месяцев увеличился незначительно.

По его данным, это связано тем, что многие страны удовлетворились заморозкой счетов ряда российских юридических и физических лиц и прекратили деятельность по поиску разнообразных активов.

В частности, уточнил обозреватель, власти ФРГ к февралю 2023 года заморозили активы россиян на €5,22 млрд. В дальнейшем эта сумма не увеличивалась.

В настоящее время нет данных о том, какой объем средств Банка России заморожен непосредственно в ЕС, а какой - в странах «Большой семерки» (G7), заметил аналитик.