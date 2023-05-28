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СМИ: UnionPay впервые обогнала Visa на рынке дебетовых карт

Официальный уход платежной системы Visa из России и снижение темпов роста ВВП Соединенных Штатов вызвали увеличение объема трансакций китайской платежной системы UnionPay, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование специалистов по итогам 2022 года.

СМИ: UnionPay впервые обогнала Visa на рынке дебетовых карт
© ТАСС

Так, UnionPay впервые обогнала своего главного конкурента на рынке банковских дебетовых карт. В прошлом году доля транзакций по дебетовым картам UnionPay выросла до 40,03%, у Visa этот показатель составил 38,78%. Что касается объема операций американской платежной системы, то он составлял $14,109 млрд, тогда как у UnionPay — $16,227 млрд.

В 2021 году ситуация была противоположной. Доля Visa на рынке составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68%. В 2022 году у американской платежной системы сократился объем покупок по дебетовым и кредитным картам, тогда как у китайского «игрока» оба этих показателя увеличились.

Как сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, подобные изменения главным образом заключаются в росте экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедлении американского ВВП, а так же в официальном уходе Visa из РФ.

Издание отмечает, что в исследовании не учитывались трансакции по картам российской платежной системы «Мир».

В 2022 году распространение карт UnionPay в России получило новый импульс. Из-за ухода Visa и MasterCard у россиян пропала возможность совершать транзакции в других странах, из-за чего их выбор в моменте пал на китайскую платежную систему.

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