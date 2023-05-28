СМИ: UnionPay впервые обогнала Visa на рынке дебетовых карт

Официальный уход платежной системы Visa из России и снижение темпов роста ВВП Соединенных Штатов вызвали увеличение объема трансакций китайской платежной системы UnionPay, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование специалистов по итогам 2022 года.

Так, UnionPay впервые обогнала своего главного конкурента на рынке банковских дебетовых карт. В прошлом году доля транзакций по дебетовым картам UnionPay выросла до 40,03%, у Visa этот показатель составил 38,78%. Что касается объема операций американской платежной системы, то он составлял $14,109 млрд, тогда как у UnionPay — $16,227 млрд.

В 2021 году ситуация была противоположной. Доля Visa на рынке составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68%. В 2022 году у американской платежной системы сократился объем покупок по дебетовым и кредитным картам, тогда как у китайского «игрока» оба этих показателя увеличились.

Как сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, подобные изменения главным образом заключаются в росте экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедлении американского ВВП, а так же в официальном уходе Visa из РФ.

Издание отмечает, что в исследовании не учитывались трансакции по картам российской платежной системы «Мир».