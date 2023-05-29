Названы российские регионы-лидеры по уровню благосостояния

Самый высокий уровень благосостояния в России - у семей, живущих в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорит рейтинг, составленный экспертами РИА Новости на основе данных Росстата итогам 2022 года. В тройку лидеров вошли также Москва и Сахалинская область.

За основу брали доходы семьи с двумя работающими взрослыми со средней для региона зарплатой и двумя детьми. Анализировали, сколько денег ежемесячно останется в семье после минимальных расходов.

В среднем по стране, сумму остатка после необходимых трат составила 52,3 тысячи рублей. В десяти регионах, возглавивших список, эта цифра оказалась выше. Так, в ЯНАО в семье с двумя детьми удалось сохранить 118,3 тысячи рублей. В Москве - 89,6 тысячи, а на Сахалине - 78,6 тысячи рублей.

Больше 70 тысяч рублей может остаться в бюджете у жителей Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга. В Московской области - 69,4 тысячи.

Среднероссийские показатели превысили также Магаданская область (69,4 тысячи), Чукотка (59,8 тысячи), Якутия (59,5 тысячи), Ненецкий АО (57 тысяч) и Красноярский край (54 тысячи).