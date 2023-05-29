В Турции приготовились к санкциям Запада

США могут ввести санкции в отношении Турции в обозримом будущем в связи с победой действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Об этом агентству РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

© Газета.ru

Эксперт считает, что поддержка оппозиции со стороны Вашингтона окажет более негативное влияние на западный подход турецкого народа. На этом фоне стратегия американской администрации в ближайшее время будет заключаться в том, чтобы добиться от правительства разрастания экономического кризиса.

Скорее всего, США введут санкции против Турции. Чтобы справиться с экономическим кризисом, Эрдогану придется усилить государственное вмешательство в торговлю и еще сильнее закрутить гайки, высказал мнение Озер.