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В Турции приготовились к санкциям Запада

США могут ввести санкции в отношении Турции в обозримом будущем в связи с победой действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. Об этом агентству РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

В Турции приготовились к санкциям Запада
© Газета.ru

Эксперт считает, что поддержка оппозиции со стороны Вашингтона окажет более негативное влияние на западный подход турецкого народа. На этом фоне стратегия американской администрации в ближайшее время будет заключаться в том, чтобы добиться от правительства разрастания экономического кризиса.

Скорее всего, США введут санкции против Турции. Чтобы справиться с экономическим кризисом, Эрдогану придется усилить государственное вмешательство в торговлю и еще сильнее закрутить гайки, высказал мнение Озер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти уже 20 лет, одержал победу во втором туре выборов с результатом более 52,14% голосов. При этом за его соперника Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,86% избирателей.

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