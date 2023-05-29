$79.97-0.0285.92+0.04
1 час назад

Глава GIM Unimpresa сообщил о нежелании итальянского бизнеса уходить из РФ

Лера Букина

Итальянский бизнес не планирует сворачивать деятельность в России, несмотря на то, что Запад настаивает на этом. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, передает агентство РИА Новости.

Глава GIM Unimpresa сообщил о нежелании итальянского бизнеса уходить из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, текущая ситуация «тяжела психологически». Собеседник подчеркнул, что Италия «чуть ли не ежедневно» находится под давлением с разных сторон. О судьбе итальянского бизнеса в России интересуются итальянские, западные политики, СМИ, коллеги из Франции, Германии, США, других стран, подчеркнул Торрембини.

Он подчеркнул, что Италии неприятно слышать вопросы о том, почему бизнес все равно развивается в стране. Президент ассоциации отметил, что за последние тридцать лет итальянский бизнес «глубоко проник в экономику России, инвестировал в нее миллиарды евро».

Он подчеркнул, что компаниям удалось открыть в стране предприятия. Торрембини указал на отсутствие планов покидать «такой привлекательный рынок».

Ранее посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил РИА Новости, что государство не будет вводить санкции в отношении России.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий