Глава GIM Unimpresa сообщил о нежелании итальянского бизнеса уходить из РФ

Итальянский бизнес не планирует сворачивать деятельность в России, несмотря на то, что Запад настаивает на этом. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, передает агентство РИА Новости.

По его словам, текущая ситуация «тяжела психологически». Собеседник подчеркнул, что Италия «чуть ли не ежедневно» находится под давлением с разных сторон. О судьбе итальянского бизнеса в России интересуются итальянские, западные политики, СМИ, коллеги из Франции, Германии, США, других стран, подчеркнул Торрембини.

Он подчеркнул, что Италии неприятно слышать вопросы о том, почему бизнес все равно развивается в стране. Президент ассоциации отметил, что за последние тридцать лет итальянский бизнес «глубоко проник в экономику России, инвестировал в нее миллиарды евро».

Он подчеркнул, что компаниям удалось открыть в стране предприятия. Торрембини указал на отсутствие планов покидать «такой привлекательный рынок».