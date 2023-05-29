$79.97-0.0285.92+0.04

Лукашенко назвал введение единой валюты с РФ вопросом не сегодняшнего дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о том, что введение единой валюты является вопросом не сегодняшнего дня. Об этом он заявил 29 мая на встрече с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной, его слова приводит агентство «Белта».

Лукашенко рассказал о перспективах единой валюты России и Белоруссии
© РИА Новости

Белорусский лидер отметил, что хотел бы задать ей ряд вопросов и «подучиться», чтобы узнать точку зрения специалистов российского регулятора. При этом он напомнил, что в рамках Союзного государства работает Межбанковский валютный совет двух регуляторов.

«Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил другим странам вступить в Союзное государство. Он посоветовал такой шаг государствам, которые переживают по поводу отсутствия у них собственного ядерного оружия.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий