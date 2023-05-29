Лукашенко рассказал о перспективах единой валюты России и Белоруссии

Лукашенко назвал введение единой валюты с РФ вопросом не сегодняшнего дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о том, что введение единой валюты является вопросом не сегодняшнего дня. Об этом он заявил 29 мая на встрече с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной, его слова приводит агентство «Белта».
Белорусский лидер отметил, что хотел бы задать ей ряд вопросов и «подучиться», чтобы узнать точку зрения специалистов российского регулятора. При этом он напомнил, что в рамках Союзного государства работает Межбанковский валютный совет двух регуляторов.
«Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с Президентом России», — заявил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил другим странам вступить в Союзное государство. Он посоветовал такой шаг государствам, которые переживают по поводу отсутствия у них собственного ядерного оружия.