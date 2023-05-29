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6 минут назад

Лавров пригрозил расторжением зерновой сделки

Lenta.ru

Москва может расторгнуть зерновую сделку, если ничего не изменится, пригрозил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит Reuters.

Лавров пригрозил расторжением зерновой сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если не будут выполнены те части черноморского зернового соглашения, заключенного при посредничестве ООН, которые касаются России, то соглашение больше не будет действовать. Кроме того, он добавил, что в беднейшие страны попало менее трех процентов зерна, экспортируемого в рамках сделки.

Помимо этого, он отметил, что та часть сделки, которая касается России, не выполняется вообще.

Ранее сообщалось, что продуктовое соглашение еще не возобновило полноценную работу после того, как приостановки Россией. Уточняется, что с 29 апреля ни одному судну не было разрешено заходить в одесский порт Южный.

Экономика,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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