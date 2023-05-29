Цены на электричество в Европе стали отрицательными

В некоторых странах Евросоюза цены на электричество стали отрицательными в дневные часы из-за роста производительности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и низкого спроса на отопление или охлаждение помещений на фоне комфортной погоды. Об этом сообщает The Guardian.

© Lenta.ru

Цены на энергию опускаются до негативных значений, когда на рынке возникает избыток ресурса. К этому приводит высокая производительность солнечных, ветряных и гидроэлектростанций (ГЭС). ВИЭ удовлетворяют спрос, однако полученную с их помощью энергию нельзя запасти на будущее. В таких случаях энергокомпании доплачивают потребителям за использование ресурса, чтобы избежать перегрузки системы.

Обширный антициклон над центральными и северо-западными странами Европы привел к солнечной погоде и переизбытку солнечной энергии в регионе. В Финляндии обильное таяние снега наполнило реки водой, что привело к перепроизводству энергии на ГЭС. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще минимум две недели.