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Цены на электричество в Европе стали отрицательными

В некоторых странах Евросоюза цены на электричество стали отрицательными в дневные часы из-за роста производительности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и низкого спроса на отопление или охлаждение помещений на фоне комфортной погоды. Об этом сообщает The Guardian.

Цены на электричество в Европе стали отрицательными
© Lenta.ru

Цены на энергию опускаются до негативных значений, когда на рынке возникает избыток ресурса. К этому приводит высокая производительность солнечных, ветряных и гидроэлектростанций (ГЭС). ВИЭ удовлетворяют спрос, однако полученную с их помощью энергию нельзя запасти на будущее. В таких случаях энергокомпании доплачивают потребителям за использование ресурса, чтобы избежать перегрузки системы.

Обширный антициклон над центральными и северо-западными странами Европы привел к солнечной погоде и переизбытку солнечной энергии в регионе. В Финляндии обильное таяние снега наполнило реки водой, что привело к перепроизводству энергии на ГЭС. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще минимум две недели.

В мае аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали, что инвестиции в ВИЭ превысят вложения в добычу нефти. По их данным, на каждый доллар, вложенный в ископаемое топливо, приходится почти 1,7 доллара на возобновляемые источники.

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