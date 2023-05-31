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Десантис оценил «долговую сделку» в США

Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что «долговая сделка» не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его. Она дает «зеленый свет» новым долгам, отметил он в ходе первого выступления в качестве претендента на выдвижение в президенты от Республиканской партии на предвыборном митинге в штате Айова, сообщает РИА Новости.

Назван единственный способ для США избежать дефолта
© EPA

Мы сейчас видим, что Вашингтон состряпал новейшую, я цитирую, «долговую сделку». И могу сказать вам, что наша страна как кренилась в сторону банкротства до долговой сделки, так и будет крениться после нее, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что сделка, которую в ближайшие дни намерен утвердить конгресс, приведет к новым долгам на четыре триллиона долларов в течение двух лет.

У нас раньше заняло почти 200 лет, чтобы накопить задолженность в четыре триллиона долларов. Она закрепляет инфляционный уровень расходов «ковидной» эры и сохраняет 98% из 87 тысяч новых агентов налоговой службы, которых решил набрать [президент США] Джо Байден, — считает Десантис.

Флоридский губернатор борется за право представлять республиканцев на выборах 2024 года. Его основным соперником по праймериз считается экс-президент Дональд Трамп.

Ранее аналитик Павел Самиев сообщил, что единственным способом для США избежать дефолта в перспективе является снижение дефицита бюджета, финансируемого за счет государственного долга. Комментируя ситуацию для Lenta.ru, эксперт отметил, что вместе с этим стране придется полностью изменить привычную экономическую модель.

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