Назван единственный способ для США избежать дефолта

«Дефолт 1 июня 2023 года в США отменяется, в этом и была задача повышения потолка госдолга. Но проблема, по сути, так и осталась не решенной, в будущем она возникнет снова. Именно по этой причине принять решение было так сложно: с одной стороны, удалось избежать шока, который принес бы дефолт, с другой, — невозможно поднимать потолок постоянно, в будущем это аукнется», — сказал Самиев.