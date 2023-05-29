Демократам США дали указания по поддержке сделки по госдолгу

Демократическая партии в палате представителей конгресса США получила указания по поддержке сделки между президентом Джо Байденом и спикером палаты Кевином Маккарти касательно госдолга. Об этом сообщает Axios.

«Двухпартийное соглашение по бюджету президента Байдена защищает американский народ, не давая экстремальным... республиканцам форсировать опустошительный дефолт», – сказано в документе с «указаниями к сообщениям».

В руководстве также указывается говорить о том, что сделка направлена на защиту образования и здравоохранения, заботу о ветеранах, инвестиции в инфраструктуру, а также климат.