Китай выступил за справедливое глобальное финансовое управление

"Необходимо также продвигать глобальную систему финансового управления. Глобальное финансовое управление должно развиваться в более справедливом ключе, чтобы отвечать интересам всех стран. Поэтому НБР должен и дальше придерживаться настоящего мультилатерализма, продвигать многостороннее сотрудничество на различных платформах, содействовать тому, чтобы формирующиеся рынки, а также развивающиеся экономики имели более значительный голос на международной арене", - сказал вице-премьер на церемонии открытия ежегодного заседания Совета управляющих и Совета директоров Нового банка развития (НБР) в его штаб-квартире в Шанхае.