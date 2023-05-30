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В Индонезии анонсировали выдачу "золотых виз" для туристов

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно объявил, что в ближайшее время начнется выдача "золотых виз" для привлечения в страну благонадежных туристов. Об этом во вторник сообщил портал Detik.

В Индонезии анонсировали выдачу «золотых виз» для туристов
© Unsplash

"Внедрение "золотой визы" находится на завершающей стадии. В ближайшие несколько недель она будет запущена", - приводит портал слова министра.

Сандиага Уно сообщил, что это виза со сроком пребывания от 5 до 10 лет, для ее получения иностранные граждане, посещающие Индонезию, должны соответствовать набору критериев, например, иметь достаточную сумму сбережений, сообщает Detik.

Министр полагает, что внедрение этой визы сможет привлечь благонадежных туристов, пишет портал. Он также надеется, что иностранные инвесторы воспользуются новой визой.

Ранее газета The Jakarta Post сообщила, что губернатор Бали Ваян Костер предостерег иностранных туристов от совершения криптовалютных платежей и пригрозил нарушителям штрафами и тюремным заключением.

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